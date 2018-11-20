محمد بن زايد يستقبل المشاركين في ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، المشاركين في أعمال الدورة الأولى لــ"ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات.. كرامة الطفل في العالم الرقمي"، الذي تنظمه وزارة الداخلية الإماراتية.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اللقاء، الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي، بضيوف دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن أمله في أن يخرج الملتقى بنتائج فاعلة، تكون انطلاقة نوعية للأمام، تسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية المجتمعات خاصة الأطفال من مختلف أشكال الجرائم عبر العالم الرقمي، ومخاطر الشبكة العنكبوتية، إحدى القضايا الاجتماعية الخطيرة التي تواجهها المجتمعات المعاصرة.





وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية الحوار العالمي بشأن حماية الطفل، وتحويل الأفكار والمبادرات إلى منظومة عمل وخطوات ملموسة وحلول واقعية، من خلال دور علماء الأديان، لضمان إحداث تأثير إيجابي على أمن المجتمعات، وتعزيز ثقافة كرامة الطفل في مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن قضايا حماية الأطفال تعد من التحديات الاجتماعية والأمنية الأكثر إلحاحاً في العالم.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حرص دولة الإمارات وسعيها الدائم لدعم الجهود والمبادرات الرامية إلى إيجاد آليات وأطر عمل لحماية الأطفال من أشكال الجرائم والانتهاكات كافة في مختلف مناطق العالم.





من جانبهم، أشاد المشاركون في الملتقى بالنموذج الإماراتي الريادي الحضاري في حماية الأطفال، وتمكينهم وفق أرقى المعايير العالمية، إضافة إلى ترسيخ قيم الحوار والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم.

حضر مجلس قصر البحر، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.