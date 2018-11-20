شيخ الأزهر يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في ملتقى تحالف الأديان

غادر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، القاهرة، الإثنين، متجهاً إلى الإمارات، للمشاركة في أعمال الدورة الأولى من ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات، والمنعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحت عنوان" كرامة الطفل في العالم الرقمي".

وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات على مدار يومين، بحضور كبار المسؤولين الإماراتيين، و450 من قادة وزعماء الأديان، وممثلين عن المنظمات الدينية العالمية.

ومن المقرر أن يُلقي فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كلمة في الجلسة الرئيسية للملتقى، الثلاثاء.



يذكر أن الأزهر الشريف قد دعا خلال الجلسات التحضيرية والورش التي سبقت أعمال الملتقى إلى تكاتف الجهود لتحصين الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية، حتى نكون قادرين على تنشئة جيل متمكن من مواجهة متناقضات هذا العصر، ومقاومة الأفكار المتطرفة التي تقدم للأطفال معلبة من خلال الشبكة العنكبوتية.