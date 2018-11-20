البشير: السودان سيتخطى كل الأزمات في القريب العاجل

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده ستتخطى كل الأزمات التي تمر بها في "القريب العاجل"، معتبراً أن "ما يحدث مرحلة وسيتم تجاوزها".

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وأشار البشير، خلال خطابه في لقاء مع طلاب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالخرطوم، الإثنين، إلى أن بلاده "تعرضت لاستهداف وحرب بكل الوسائل، ولكن ثبات وصبر الشعب السوداني هزم كل التوقعات".

وأعلن الرئيس السوداني أن "من أولويات الحكومة الاهتمام بالتعليم وتوسيعه في المستويات المختلفة والتركيز على إلزامية التعليم العام"، وقال: "نريد بناء دولة تشبه أهل السودان".

وامتدح مجهودات شريحة الطلاب منذ تفجر "ثورة الإنقاذ الوطني" التي حملته رئيساً للسودان عام 1989، لافتاً إلى أنهم "ظلوا شعلة تضيء درب الوطن".

وتعهد البشير في كلمته إلى "بذل الجهد لتوفير كل الفرص لتحقيق رغبات الطلاب في السودان".

ويعاني السودان منذ بداية العام الجاري من أزمة اقتصادية قاسية، تجلت في ارتفاع مضطرد في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية، فضلاً عن تصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.