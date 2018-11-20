محمد بن زايد وأمير الكويت يبحثان هاتفيا علاقات البلدين

تلقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اتصالاً هاتفياً، الإثنين، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

واطمأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال الاتصال على صحة أمير الكويت، كما تناول الجانبان العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



