دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 40 تطبيق ولعبة متاحة مجّانًا لفترة محدودة على أندرويد

في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم وجديد في عالم تطبيقات الهواتف المحمولة، وكما عودناكم بشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من التطبيقات والألعاب المدفوعة لنظام تشغيل أندرويد على أن تكون متاحة مجّانًا وبشكل كامل لفترة محدودة، لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُأجّل تحميل أي تطبيق يُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدود وإرجاعه لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نطيل بالحديث أكثر وننتقل مباشرة للقائمة:

Running Calculator :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. IreadArabic :السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 4 يوم. Notesonly Pro – Simple Notepad :السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم. Applock Pro :السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 5 يوم. HD Camera Pro :السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 5 يوم. Lecture Notes :السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 5 يوم. Selfie Camera Pro :السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 5 يوم. Impossible Reality 3D Pro lwp :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Mermaid Icon Pack :السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Chicago 3D Pro live wallpaper :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Krix Icon Pack :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم. Flat X Pixel – Icon Pack :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. G7 Experience – Icon Pack :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Plix – Icon Pack :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. UX Experience S9 – Icon Pack :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Valentine Premium – Icon Pack :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Pixcyl – Cylinder Icon Pack :السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Red+ Icon Pack :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

الألعاب:

Add and subtract within 20 :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Addieren bis 10 :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Adding Fractions Math Game :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Adding Fractions Math Trainer :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Addition and subtraction up to 10 in German :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Addition Math Game :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Division Math Trainer :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Fourth grade Math – Multiplication :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Math Shot :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Math Shot Add and Subtract within 100 :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Math up to 100 :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Multiplication Math Game :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Multiplication Math Trainer :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Multiplication Tables :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Multiplying Fractions :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Third grade Math – Division :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Subtract Fractions Trainer :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم. Shan Gui :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Stay Alive VIP :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم. Trig or Treat :السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Connect – colorful casual game :السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم. Hills Legend :السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.

التطبيقات:

التدوينة 40 تطبيق ولعبة متاحة مجّانًا لفترة محدودة على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.