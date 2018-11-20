مناقشة قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨م غداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرر المجلس الوطني مناقشة مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨م في جلسته ليوم غدٍ الأربعاء. وكان المجلس الوطني قد أرجأ ثلاث جلسات على التوالي الأسبوع الماضي حول مشروع القانون لمزيد من التوافق حول القانون الذي توجد فيه بعض نقاط الخلاف بين القوى السياسية فيما يتعلق بعدد أيام الاقتراع ومشاركة شريحة المغتربين في التصويت للدوائر التشريعية وانتخاب الوالي. ولقد تم التوافق حول ما يفوق 90% من جملة مشروع القانون . سونا

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