اختتام الفعالية الكبرى للاحتفال بالمولد النبوي بالعاصمة صنعاء والمحافظات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

اختتمت بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الفعالية الكبرى التي تأتي ضمن احتفالات بلادنا بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم .

وشهدت ساحات وميادين الاحتفال في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وإب وذمار وصعدة وتعز والجوف توافد جماهيري حاشد الى ثمان ساحات لإحياء المولد النبوي .

وكانت الفعاليات الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف انطلقت عصر اليوم الثلاثاء، في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.

ففي العاصمة صنعاء بدأت الفعالية الاحتفالية بميدان السبعين الذي شهد زخم جماهيري وتوافدا كبيرا لجموع المؤمنين الذين توافدوا من مختلف مديريات العاصمة والمحافظة، يحدوهم الشوق للمشاركة في إحياء فعالية ذكرى ميلاد الرسول الأكرم (صلوات الله عليه وعلى آله).

وتقاطرت حشود الجماهير إلى ساحة ميدان السعبين – أكبر ميادين العاصمة صنعاء – من مختلف مناطق ومديريات العاصمة حاملين صورا لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والأعلام الخضراء والبيضاء وأعلام وشعارات المناسبة واللافتات المرحبة بالمولد النبوي الشريف، والمناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة.

ووصل العشرات من الالاف من قبائل بني حشيش وبني مطر وهمدان وخولان وسنحان وأرحب ومناخة وغيرها من القبائل المحيطة بالعاصمة منذ امس إلى الميدان.

كما وصلت مواكب من محافظات مأرب وعمران والمحويت إلى ساحة السبعين احياء للمولد النبوي الشريف.

وفي محافظة صعدة شهدت فعالية احتفالية حاشدة بمشاركة ع

شرات الآلاف من أبناء المحافظة الذين توافدوا من كل مديريات صعدة لإحياء هذه المناسبة العظيمة على كل مسلم متحدين قوى تحالف العدوان التي تشن عدوانا على أبناء الشعب اليمني المؤمن على مدى أربعة أعوام.

وفي محافظة الحديدة بالساحل الغربي انطلقت الفعالية الاحتفالية بمشاركة شعبية جماهيرية حاشدة.. حيث تقاطرت جموع المحتفلين بالمناسبة من مختلف مديريات الحديدة ومحافظتي حجة وريمة لتشكل لوحة إيمانية يمانية في قلب مدينة الحديدة الأبية التي أبت إلا أن تكون لها بصمة وحضور في إحياء مولد خير البشر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ذمار بدورها احيت فعالية احتفالية مهيبة بمشاركة الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة الذين هبوا بكل شوق ومحبة للمشاركة في الاحتفال وتجديد الولاء لله ورسوله في هذا اليوم المبارك.

وإمتلأت ساحة الاحتفال ومحيطها وكذا شوارع مدينة ذمار بالحشود الكبيرة، الذين حضروا من مديريات المحافظة، ومحافظتي الضالع والبيضاء والمحافظات .

وعاشت محافظة إب أجواء احتفالية عبقة بحب رسول الله. حيث توافد أبناء المحافظة إلى مدينة إب للمشاركة في الفعالية الاحتفالية المركزية بمشاركة شعبية ورسمية وعلمائية واسعة تعبر عن مدى الحب والولاء لصاحب المناسبة صلى الله عليه وآله الأطهار.

وشهدت محافظة تعز، هي الاخرى حضور كبير من أبناء المديريات البعيدة الى ساحة الاحتفال، كما وصلت وفود كبيرة من محافظة لحج صوب الساحة.