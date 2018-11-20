شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يصل الأردن فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن فى زيارة رسمية.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ بأن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى كان فى استقبال الشيخ بن زايد لدى وصوله.
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