شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط خارجى للشيخ محمد بن زايد.. يتلقى ملك الأردن ويزور باريس غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دولة الأردن، حيث كان فى استقباله الملك الأردنى عبد الله الثاني، وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية.









وعلى جانب أخر من المقرر أن يبدأ غدا الأمير محمد بن زايد زيارة إلى باريس بناءً على دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية إضافة إلى بحث آخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث يلتقى رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب وعدداً من رجال الأعمال الفرنسيين والطلبة الإماراتيين الدارسين في جامعات فرنسا.







