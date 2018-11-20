دولة خليجية الأولى عربيا في التبرع بالأعضاء

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كشفت فاطمة النجار، وكيل وزارة الصحة الكويتية، المساعد لشؤون القطاع الطبي الأهلي، أن الكويت تحتل المركز الأول عربيا والثالث على مستوى دول الشرق الأوسط، في عدد المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية.
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وأوضحت النجار أن هذا العدد من العمليات لا يعد كافيا، مشيرة إلى أن هناك سنويا ما يقارب 400 شخص يصاب بالفشل الكلوي النهائي في الكويت، بسبب تفشي مرض السكري والضغط ومضاعفاتهما، ولفتت في هذا الصدد إلى أن حاجة الكويت إلى المتبرعين في تزايد.
وبينت بأن وزارة الصحة تتخذ خطوات مبادرة للبدء في عمليات زارعة القلب في المستقبل القريب، مشيرة إلى بدء برنامج زراعة الكبد مطلع العام الجاري، إذ أجريت عدة عمليات زراعة كبد بنجاح ملحوظ.
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