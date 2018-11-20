عاهل السعودية يدشن 151 مشروعا شمال المملكة بـ3.2 مليارات دولار

الرياض/ طارق خالد/ الخليج 365



دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، 151 مشروعا بمنطقة تبوك (شمال)، بتكلفة 11.84 مليار ريال (3.16 مليارات دولار).



جاء ذلك، وفق تصريح لأمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، نقلته قناة الإخبارية السعودية (حكومي).



وأبرز المشاريع التي تم تدشينها، ثلاثة مشاريع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بقيمة 4.94 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).



كما شملت المشاريع 11 مشروعا لهيئة السياحة والآثار، و69 مشروعا للشؤون البلدية والقروية، و21 مشروعا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، و16 مشروعا لوزارة النقل، و18 مشروعا للموانيء، إضافة لمشروعات بقطاعي الاسكان والتعليم.



جاء ذلك، ضمن ثاني جولة داخلية للعاهل السعودي منذ وصوله للعرش في 2015.



وزار الملك سلمان منطقتي حائل والقصيم، الأسبوع قبل الماضي، في أول جولة له منذ توليه الحكم، دشن خلالها 259 مشروعا بمنطقة حائل (شمال)، بتكلفة 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، و600 مشروعا بمنطقة القصيم (وسط)، بقيمة 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار).



وارتفع الإنفاق الحكومي للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بنسبة 25 بالمائة على أساس سنوي، إلى 712.1 مليار ريال (189.9 مليار دولار).

