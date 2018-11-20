إصابة إسرائيلي بجراح طفيفة في عملية طعن جنوب القدس

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أصيب إسرائيلي إثر عملية طعن في مستوطنة "غيلو" جنوبي مدينة القدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة الثانية، إن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء تعرضه للطعن من قبل شخص آخر.

وأضافت أن منفذ عملية الطعن فر من المكان، وأن الشرطة تبحث عنه.

وقالت نجمة داود الحمراء (مؤسسة إسعاف رسمية) في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إن المصاب عمره 35 عاما وإصابته طفيفة.

ولم تصدر الشرطة بيانا حول الحادثة ودوافعها.