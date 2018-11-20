القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365
أصيب إسرائيلي إثر عملية طعن في مستوطنة "غيلو" جنوبي مدينة القدس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة الثانية، إن إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة جراء تعرضه للطعن من قبل شخص آخر.
وأضافت أن منفذ عملية الطعن فر من المكان، وأن الشرطة تبحث عنه.
وقالت نجمة داود الحمراء (مؤسسة إسعاف رسمية) في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إن المصاب عمره 35 عاما وإصابته طفيفة.
ولم تصدر الشرطة بيانا حول الحادثة ودوافعها.
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إسرائيلي بجراح طفيفة في عملية طعن جنوب القدس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة انباء الاناضول وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة انباء الاناضول ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .