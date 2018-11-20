الخرطوم / مؤمن ألطاش / الخليج 365
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الثلاثاء، إن بلاده والسودان يعتزمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما بأقصى سرعة ممكنة.
جاء ذلك خلال لقاء أوقطاي مع النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، في الخرطوم.
وشدد أوقطاي على أن زعيمي البلدين يمتلكان الإرادة الحقيقية لتحقيق النمو في السودان وتطويره، وفي هذا الإطار يعتزم البلدان تفعيل الاتفاقات المبرمة بأسرع وقت ممكن، بما يعزز موقف الخرطوم ومكانة السودان في المنطقة.
ولفت إلى أن بلاده ستساهم بشكل إيجابي في استفادة الشعب السوداني من موارده الغنية في مجال النفط والزراعة والثروة الحيوانية.
وأضاف أن تركيا زودت السودان بخبراتها في مجالي التعليم والصحة، وأن التعاون بين الجانبين في المجال العسكري والدفاعي متميز جدا.
ودعا إلى العمل الدؤوب لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وصولا إلى الهدف المنشود المتمثل بـ 10 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) بدأت بترميم جزيرة سواكن ومرافقها، وستصبح نقطة جذب للسياح عند الانتهاء من إعاده تأهيلها.
ومساء الإثنين، وصل نائب الرئيس التركي، الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام ، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.
شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أردوغان: نعتزم تفعيل اتفاقاتنا مع السودان بأقصى سرعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة انباء الاناضول وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة انباء الاناضول ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .