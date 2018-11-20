نائب أردوغان: نعتزم تفعيل اتفاقاتنا مع السودان بأقصى سرعة

الخرطوم / مؤمن ألطاش / الخليج 365

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الثلاثاء، إن بلاده والسودان يعتزمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهما بأقصى سرعة ممكنة.

جاء ذلك خلال لقاء أوقطاي مع النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، في الخرطوم.

وشدد أوقطاي على أن زعيمي البلدين يمتلكان الإرادة الحقيقية لتحقيق النمو في السودان وتطويره، وفي هذا الإطار يعتزم البلدان تفعيل الاتفاقات المبرمة بأسرع وقت ممكن، بما يعزز موقف الخرطوم ومكانة السودان في المنطقة.

ولفت إلى أن بلاده ستساهم بشكل إيجابي في استفادة الشعب السوداني من موارده الغنية في مجال النفط والزراعة والثروة الحيوانية.

وأضاف أن تركيا زودت السودان بخبراتها في مجالي التعليم والصحة، وأن التعاون بين الجانبين في المجال العسكري والدفاعي متميز جدا.

ودعا إلى العمل الدؤوب لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وصولا إلى الهدف المنشود المتمثل بـ 10 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) بدأت بترميم جزيرة سواكن ومرافقها، وستصبح نقطة جذب للسياح عند الانتهاء من إعاده تأهيلها.

ومساء الإثنين، وصل نائب الرئيس التركي، الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام ، لبحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.