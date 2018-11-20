أربيل تحيي مناسبة ذكرى المولد النبوي بفعاليات متنوعة

أربيل (العراق) / عارف يوسف / الخليج 365

أقيمت في مدينة أربيل بإقليم شمال العراق، الثلاثاء، فعاليات دينية متنوعة بمناسبة ذكرى مولد نبي الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، في تقليد تحييه المدينة منذ مئات السنين.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن احتفالات وفعاليات متنوعة أقيمت منذ مساء الإثنين، على نحو واسع في المدينة، وبلغت ذروتها مع ساعات الصباح.

واجتمع آلاف المحتفلين وسط المدينة وخاصة في محيط القلعة الأثرية، ورفعوا أعلاما ويافطات تحيي المناسبة، وسط بث أناشيد دينية من مكبرات صوت منتشرة في الأرجاء.

وذكرى المولد النبوي، هو يوم عطلة رسمية في العراق.

وفي حديث للأناضول، قال مسؤول فرع أربيل لاتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني نيار راغب، إن هذه الطقوس متبعة في أربيل منذ العهد السلجوقي، وتحديدا منذ عهد الأمير مظفر الدين كوكبوري (1153 ـــ 1232 ميلادي).

وأوضح أن المدينة تقيم بهذه المناسبة أنشطة متنوعة كل عام، وتزين شوارعها، وفي الجوامع يجري توزيع الحلوى.

ويحتفل المسلمون في العراق وكافة أرجاء العالم الإسلامي في 12 من ربيع الثاني من كل عام هجري، بالمولد التبوي الشريف.