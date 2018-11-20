احتفاء بـ "المولد النبوي".. عفو عن 1090 في عُمان والمغرب

إسطنبول / الخليج 365
شهدت أجواء الاحتفاء بمولد النبي محمد عليه السلام لدى عموم المسلمين، صدور قرارين من المغرب وعُمان، بالعفو عن 1090 شخصا.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، الثلاثاء، أن ملك المغرب، محمد السادس، قرر بمناسبة عيد المولد النبوي، العفو عن 792 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وأوضح أن العفو يشمل المعتقلين من هؤلاء الشخاص والموجودين في حالة سراح.
والسبت الماضي، أصدر السلطان قابوس العفو الخاص عن 298، من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، بمناسبة "العيد الوطني" الـ48 الذي احتفل به أمس الأول الأحد، والمولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به، الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية آنذاك.
وتتنوع فعاليات الاحتفاء باليوم بين إقامة مهرجانات دينية وكلمات رئاسية وقرارات بالعفو في بعض الدول.
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