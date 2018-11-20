شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي «أندرويد».. تطبيقات خبيثة يجب حذفها فورًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
نبه خبراء تقنية مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام ”أندرويد”، من بعض التطبيقات الموجودة عليها، ونصحوا بضرورة حذفها في أقرب وقت ممكن.
حيث تندرج هذه التطبيقات الموجودة على متجر ” Google Play ” تحت فئة البرمجيات الخبيثة، حيث إنها تتنكر على شكل تطبيقات مفيدة، وهو الأمر الذي يُغري مستخدمي أجهزة الأندرويد بتحميلها.
وعن هذه التطبيقات، فهي تتنكر على شكل برامج مفيدة مثل ” برامج للتنظيف أو التسريع أو للحفاظ على البطارية ” ، وتعرض على المستخدم إعادة التوجيه إلى متجر ” جوجل بلاي ” بمجرد تشغيلها؛ وذلك من أجل تحميل برامج خبيثة أخرى.
وناشد الخبراء المستخدمين بضرورة التخلص من هذه التطبيقات سريعًا، والتي تضم جميع أنواع برامج المنظفات بكافة أنواعها مثل ” Master Cleaner ” ، وكذلك برامج المسرعات المفترض أن تحافظ على البطارية مثل ” Phone Power Booster ” .
كما تتضمن أيضًا برامج لفقدان الوزن مثل ” AppLock Privacy Protector ” ، وبرامج للحماية من الفيروسات مثل ” ” Virus Cleaner، وكذلك برامج لتشغيل الواي فاي مثل ” Wifi-Hotspot ” .
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