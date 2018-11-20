مندوب الكويت بالأمم المتحدة: نثمن دور مصر في التهدئة بغزة

ثمن السفير منصور العتيبي، مندوب الكويت في الأمم المتحدة، الإثنين، دور مصر في وقف "الأعمال العدائية" فضلا عن قيامها بالتهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل خرقت القوانين الدولية".

وأضاف مندوب الكويت في الأمم المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، أن "إسرائيل شنت غارات جوية واسعة النطاق وأدت إلى مقتل الفلسطينيين العزل".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام القوة المفرطة وبشكل عشوائي ضد المتظاهرين".

وقال: "نرفض انتهاكات إسرائيل للأماكن المقدسة، حيث قام جنود الاحتلال بحماية المستوطنيين أثناء اقتحامهم باحات المسجد الأقصى".