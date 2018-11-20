المندوبة الأمريكية: أذى النظام الإيراني يستهدف العالم أجمع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نيكي هيلي- أرشيفية
طالبت نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، الإثنين، دول العالم بتوحيد جهودها لوقف سلوك إيران الإرهابي بالمنطقة.
وقالت هيلي، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إن "النظام الإيراني لا يستهدف بالأذى دولة واحدة بل يستهدف العالم أجمع".
يشار إلى أن برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران كان قد أكد أن النظام الإيراني أعطى الأولوية للعنف والإرهاب على حساب شعبه.
وقال هوك، الإثنين، إنه يجب ألا ننسى أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب، موضحا أن أكثر من عانى من النظام الإيراني هو شعب إيران نفسه.
وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران أن الولايات المتحدة منزعجة جدا بشأن نشر طهران لصواريخها في منطقة الشرق الأوسط.
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