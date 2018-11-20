محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون والصداقة مع الرئيس الشيشاني

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، بالرئيس الشيشاني، منوهاً بأهمية تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع الشيشان في المجالات التي تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين.





من جانبه، أعرب الرئيس الشيشاني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر مجلس قصر البحر الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.