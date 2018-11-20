الخارجية اللبنانية: سنقف إلى جانب كارلوس غصن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كارلوس غصن

قالت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الثلاثاء إنها ستقف إلى جانب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ورينو بعد يوم من توقيفه في اليابان بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات مالية.

وغصن من أشهر المسؤولين الكبار في صناعة السيارات، وتم إلقاء القبض عليه بعد أن قالت شركة صناعة السيارات نيسان موتور إنه ارتكب مخالفات من بينها استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه لسنوات. وتعتزم الشركة اليابانية عزل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع.

وتحركت فرنسا اليوم لعزل غصن من رئاسة رينو بينما سعت للدفاع عن تحالف الشركة مع نيسان التي هزتها الفضيحة.

وقال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تسيير الأعمال جبران باسيل إنه طلب من سفير لبنان في طوكيو مقابلة غصن ومتابعة القصية، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان.

وأضاف البيان "كارلوس غصن هو مواطن لبناني منتشر وهو يمثل إحدى النجاحات اللبنانية في الخارج، والخارجية اللبنانية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة".

ولد غصن في البرازيل وهو من أصول لبنانية ويحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية.