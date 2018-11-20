فيديو| في قضية مقتل خاشقجي.. طلب جديد من السعودية لتركيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، دعوة بلاده للسلطات التركية إلى تقديم الأدلة التي تملكها في قضية مقتل جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول أكتوبر الماضي.

وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت، اليوم الثلاثاء، دعا الجبير، أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.

مشددا على أن "قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية" مع الولايات المتحدة وتعزيزها، إذ أن "العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها".

وأوضح الجبير أن "المملكة أول من اتخذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا".

تابع: "بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا تساهم في إحداث شرخ في العلاقة، ونحن في المملكة لا نريد ذلك، لأنه يبعدنا عن القضايا المهمة التي نسعى لمعالجتها".