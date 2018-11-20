دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Satechi تطلق شاحن لاسلكي جديد بميزة الشحن السريع وسعر 45 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Satechi عن شاحن Satechi Aluminum اللاسلكي الجديد الذي يدعم موصل USB C كما يقدم ميزة الشحن السريع بسعر 45 دولار تقريباً.

تقدم Satechi وحدة الشحن اللاسلكية الجديدة التي تدعم الإتصال عن طريق موصل USB C كبديل لموصل مايكرو USB المستخدم في الإصدارات السابقة من وحدات الشحن اللاسلكية.

ويتمز شاحن Satechi Aluminum بتصميم بسيط من الألومنبوم مع سطح مطاطي، كما يدعم شحن بقدرة 10W، لذا فهو إختيار جيد لشحن سريع لإصدارات ابل وسامسونج من الهواتف الذكية التي تدعم بالتأكيد تقنية شحن اللاسلكية.

تسعير وحدة الشحن اللاسلكية Satechi Aluminum هو 45 دولار تقريباً، إلا أن هذا السعر لا يشمل المحول الخاص بالحائط، حيث سيكون على المستخدم الحصول على محول USB-C PD بشكل منفصل، لإتصال وحدة الشحن بقابس الحائط.

أيضاً من المقرر أن تتوفر وحدة الشحن اللاسلكية Satechi Aluminum بدءاً من اليوم على كلاً من موقع شركة Satechi الرسمي أو موقع أمازون.

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هذا الموضوع Satechi تطلق شاحن لاسلكي جديد بميزة الشحن السريع وسعر 45 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.