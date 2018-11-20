دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أجهزة أمازون ايكو تقوم الآن بإجراء مكالمات سكايب بشكل كامل

الشراكة بين مايكروسوفت وأمازون خلال الفترة الماضية يبدو أنها ستصل لمرحلة كبيرة من التعاون والتسهيلات على المستخدمين من خلال الانتفاع المتبادل بين الشركتين. وبالطبع، فإن مايكروسوفت ترى الوصول لملايين الأجهزة لأمازون من خلال تطبيقاتها وخدماتها المختلفة أمرًا مميزًا.

حيث أعلنت عن بدء دعم أجهزة أمازون ايكو بشكل عام لتطبيق المحادثة الشهير سكايب، فالأمر لم يكن مقتصرًا على جهاز ايكو ذو الشاشة، لأن باقي الأجهزة ستدعم المكالمات الصوتية بدون فيديو.

وبإمكان المستخدم التحدث مع مساعده المنزلي للقيام بالمكالمات عبر سكايب من خلال القول “أليكسا، اتصلي بأمي” أو “أليكسا، اتصلي بالرقم ××××” ومن ثم سيقوم جهاز ايكو بإجراء المكالمة وفقًا للأوامر الصوتية وبحسب جهاز الاتصال الموجودة في القائمة.

الجدير بالذكر أن إجراءات إضافة حساب سكايب للأجهزة الصوتية التي تدعم الصوت فقط يمكن أن تتم من خلال تطبيق أليكسا للهواتف الذكية.

التدوينة أجهزة أمازون ايكو تقوم الآن بإجراء مكالمات سكايب بشكل كامل ظهرت أولاً على عالم التقنية.