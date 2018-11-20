هذا الموضوع رقاقة Snapdragon 8150 تدعم هاتف Moto Z4 العام المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت أحدث التسريبات عن بعض مواصفات هاتف Moto Z4 المقرر أن يأتي العام المقبل برقاقة معالج Snapdragon 8150، كما يضم تقنية 5G MotoMod.
تخطط موتورولا لإطلاق إصدار مميز من الهواتف الذكية خلال العام المقبل، حيث تدعم الإصدار القادم برقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 8150 التي تنطلق رسمياً في نهاية هذا العام.
أيضاً من بين المواصفات التي يأتي بها Moto Z4 دعم تقنية 5G MotoMod، لكن حتى الآن لا يمكن التأكيد على دعم تقنية MotoMods الحالية أو دعم شبكات الجيل الخامس كما في هاتف Z3.
من المقرر أن يدعم هاتف Moto Z4 أيضاً نظام تشغيل Android 9 Pie، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 ججيا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.
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هذا الموضوع رقاقة Snapdragon 8150 تدعم هاتف Moto Z4 العام المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.
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