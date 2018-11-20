دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإنستغرام يبدأ بإزالة المتابعة وعلامات الإعجاب الزائفة ظهر على التقنية بلا حدود.

يتخذ الإنستغرام إجراءات جديدة خلال الفترة القادمة لمنع إضافة علامات الإعجاب الزائفة في الحسابات، إلى جانب منع المتابعة الغير حقيقية في الإنستغرام.

تستخدم بعض الحسابات في الإنستغرام خدمات إحترافية تعمل على إضافة تعليقات ومتابعة غير حقيقية في حساب الإنستغرام، إلا أن الشبكة الإجتماعية تخطط لتفعيل إستراتيجية جديدة للحد من إنتشار التعليقات الغير حقيقية في الإنستغرام.

ومن المقرر أن يتم حذف التعليقات والإعجاب التي استخدم فيها تطبيقات الطرف الثالث لزيادة التفاعل في الحسابات، وفقاً لسياسة الإنستغرام الجديدة.

أيضاً من المقرر أن تستخدم تقنية الذكاء الإصطناعي التي تعمل على إدراك الحسابات التي تزيد المتابعة والتعليقات بإستخدام تطبيقات الطرف الثالث، ومن ثم سيتم إزالتها بشكل تلقائي، كما سيتم إعلام المستخدمين بتغيير كلمة المرور في حالة إبلاغ المستخدم بإختراق تطبيقات خارجية لحسابتهم الخاصة.

يذكر أن شبكة الإنستغرام الإجتماعية إتخذت إجراءات سابقة بإزالة الحسابات الوهمية في الشبكة الإجتماعية، إلا أن الشبكة الإجتماعية تتوسع اليوم في دعم إستراتيجية تضمن المصداقية في التفاعل بشكل خاص في إضافة التعليقات ومتابعة الحسابات المميزة على الشبكة الإجتماعية.

المصدر

هذا الموضوع الإنستغرام يبدأ بإزالة المتابعة وعلامات الإعجاب الزائفة ظهر على التقنية بلا حدود.