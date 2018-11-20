دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شاومي تكشف تضاعف إيراداتها وتستحوذ على شركة تطبيقات السيلفي Meitu

أعلنت شركة شاومي الصينية عن ارتفاع إيراداتها وأرباحها بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بتحقيق نمو وصل إلى 49% خلال الربع. وقد استغلت هذا الأمر بالإعلان عن سيطرتها على شركة تطوير تطبيقات السيلفي Meitu.

استطاعت شاومي تحقيق صافي أرباح وصل 357$ مليون، وهو رقم كبير جدًا بالحديث عن شركة حديثة تتم معظم مبيعاتها في الصين وبأسعار رمزية إن صح التعبير حيث أن نسبة ربحها في الأجهزة لا تتجاوز 5%، وهذه الأرباح جاءت من مبيعات بلغت 7.3$ مليار منها 5$ مليار للهواتف الذكية.

وبعد الإعلان عن هذه النتائج، دفعت الشركة ما يقارب 10% من صافي الأرباح لشراء Meitu والتي تقوم بتطوير تطبيقات السيلفي للاستفادة من إمكانيات الكاميرات المختلفة وإعطاء الصور لمسة جمالية، كما تقوم أيضًا بتطوير هواتف تحمل علامتها التجارية مع مزايا مختلفة للكاميرا.

وتسعى شاومي من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الاستفادة من الخدمات أكثر من المنتجات، وذلك لتوسيع نسبة الأرباح مع المحافظة على الصعود المستمر بالمبيعات من خلال الأسعار المنخفضة، وهو الأمر الذي ساعدها على بيع 100 مليون هاتف الشهر الماضي وقبل شهرين من نهاية العام والذي توقعت أن تصل لذلك الرقم خلاله.

التدوينة شاومي تكشف تضاعف إيراداتها وتستحوذ على شركة تطبيقات السيلفي Meitu ظهرت أولاً على عالم التقنية.