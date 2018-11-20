إصابة عشرات السودانيين في حادث سير بمصر

أصيب عشرات السودانيين، الثلاثاء، إثر حادث سير تعرضت له حافلة كانت تقلهم من السودان إلى مصر، جنوبي محافظة الأقصر.
وأصيب 31 سوداني الجنسية ما بين كسور وجروح وكدمات، في حادثة انقلاب السيارة المتجهة إلى القاهرة بطريق المحاميد، في مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر.
وذكرت مصادر أن المقود اختل في يد سائق الحافلة نتيجة انفجار إحدى الإطارات، ما أدى إلى انقلابها.
وأضافت أنه تم نقل المصابين للمستشفيات، وخرج عدد منهم بعد تلقي الفحوصات الطبية.
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