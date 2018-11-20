شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى: ننسق مع مصر حول تطورات الأزمة الراهنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا، جيمس جيفرى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع مصر حول تطورات الأزمة الراهنة فى سوريا، مؤكدا أن بلاده تنسق مع مصر والسعودية والأردن أيضا حول تطورات الأوضاع فى البلاد.

وأكد المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف - شارك به مراسل الخليج 365 - أن إيران تتواجد بقوات فى سوريا يهدف لخلق مناطق نفوذ فى تلك المنطقة وهى نفس الاستراتيجية فى لبنان واليمن

وردا على سؤال ”الخليج 365” حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة حول سوريا، أكد جيمس جيفرى أن بلاده لم تضع جدول زمنى محدد لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة فى الأزمة السورية لنزع فتيل الأزمة.