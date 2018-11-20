شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبوسى ومسؤول أمريكى يبحثان المستجدات السياسية ودعم واشنطن للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس البرلمان العراقى حمد الحلبوسى مع نائب السفير الأمريكى بالعراق جود هود المستجدات السياسية وأهمية مواصلة دعم واشنطن لبغداد.

وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الثلاثاء/ - إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى التقى، فى مكتبه، نائب السفير الأمريكى لدى بغداد جوى هود والوفد المرافق له، حيث بحثا آخر المستجدات السياسية فى العراق والمنطقة، فضلا عن أهمية مواصلة دعم الولايات المتحدة للعراق وعلى جميع الأصعدة.

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضا جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في ضمان العودة الطوعية للنازحين وتوفير الخدمات الضرورية لهم بما يضمن تطبيع أوضاعهم في أقرب وقت ممكن.

وأكد الحلبوسي - وفقا للبيان - عزم مجلس النواب على إتمام التشكيلة الحكومية الحالية بالشكل الذي يضمن الإسراع في تطبيق البرنامج الحكومي ويوفر الأرضية المناسبة لإعادة الإعمار واستئناف الاستثمار في البلاد وتوفير فرص العمل.

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