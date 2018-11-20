إصابة رئيس جامعة تعز اليمنية ومقتل مرافقه برصاص مسلحين

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي شمال مدينة تعز، ما أدى إلى إصابته ومقتل مرافقه.

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وأضاف المصدر أنه جرى نقل الدكتور الشعيبي إلى المشفى، في حين لاذ المسلحون بالفرار.

في سياق آخر، أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، إطلاق مبادرة جديدة للمساعدات الإنسانية في اليمن تتعهد بموجبها المملكة والإمارات بتقديم 500 مليون دولار إضافية.

وقال الربيعة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، اليوم الثلاثاء: "السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار إضافية لدعم جهود الإغاثة في اليمن"، موضحا أن "الهدف من إطلاق المبادرة الجديدة للمساعدات هو إنساني بحث للتصدي لأزمة الغذاء".