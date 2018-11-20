مقاتلات عراقية تستهدف عناصر "داعش" بضربات داخل الأراضي السورية

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وأشارت قيادة العمليات إلى أن هذه العملية الناجحة أسفرت عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابع لعصابات داعش في منطقة السوسة… وفي الوقت ذاته تم توجيه ضربة موجعة في منطقة الباغوز على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة.
وختم البيان: "ووفق المعلومات الاستخبارية فقد تم تدمير الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا إلى أرض الوطن بسلام".
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وفي تصريحات رسمية سابقة، أكد السفير العراقي في موسكو حيدر منصور هادي العذاري، نهاية أيار/ مايو الماضي، أنه بالتعاون مع الحكومة السورية تم ضرب أهداف داخل الأراضي السورية، حيث تم اعتقال 5 عناصر من كبار قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى التنسيق العالي ما بين الحكومتين العراقية والسورية في القضاء على الإرهاب.
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