مقاتلات عراقية تستهدف عناصر "داعش" بضربات داخل الأراضي السورية

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وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية اليوم، ضربات جوية داخل الأراضي السورية، وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب - خلية الصقور الاستخباراتية." بحسب شبكة "رووداو" الإعلامية.

وأشارت قيادة العمليات إلى أن هذه العملية الناجحة أسفرت عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابع لعصابات داعش في منطقة السوسة… وفي الوقت ذاته تم توجيه ضربة موجعة في منطقة الباغوز على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة.

وختم البيان: "ووفق المعلومات الاستخبارية فقد تم تدمير الهدفين بالكامل، وعادت طائراتنا إلى أرض الوطن بسلام".

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وفي تصريحات رسمية سابقة، أكد السفير العراقي في موسكو حيدر منصور هادي العذاري، نهاية أيار/ مايو الماضي، أنه بالتعاون مع الحكومة السورية تم ضرب أهداف داخل الأراضي السورية، حيث تم اعتقال 5 عناصر من كبار قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى التنسيق العالي ما بين الحكومتين العراقية والسورية في القضاء على الإرهاب.