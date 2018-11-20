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وشاركت السفارة عبر حسابها الجديد على موقع "إنستغرام"، فيديو نادر للغاية للحظة وصول الملك عبد العزيز، على متن اليخت الملكي المصري "المحروسة"، في أول زيارة رسمية له استمرت 12 يوما، وذلك ردا على زيارة الملك فاروق للمملكة في عام 1945.
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وقال الملك عبد العزيز في رسالة وجهها إلى الملك فاروق فور مغادرته: "لقد تجلت مصر الكريمة المضيافة عظيمة بملكها وقادتها وشعبها، عزيزة بنهضتها، قوية بجيشها، وما جيش مصر إلا جيش العرب، وما كنا لننسى مصر الكريمة وصلاتها بشقيقتها العربية السعودية، فكان من حظ البلدين توثيق الروابط بينهما، وتوحيد جهودهما في سياستهما، وإقامة التعاون بينهما على أثبت الدعائم".
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر لمؤسس السعودية لحظة وصوله إلى مصر للمرة الأولى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .