فيديو نادر لمؤسس السعودية لحظة وصوله إلى مصر للمرة الأولى

وشاركت السفارة عبر حسابها الجديد على موقع "إنستغرام"، فيديو نادر للغاية للحظة وصول الملك عبد العزيز، على متن اليخت الملكي المصري "المحروسة"، في أول زيارة رسمية له استمرت 12 يوما، وذلك ردا على زيارة الملك فاروق للمملكة في عام 1945.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وعرض الفيديو استقبال مصر كلها للملك المؤسس بحفاوة بالغة.

وقال الملك عبد العزيز في رسالة وجهها إلى الملك فاروق فور مغادرته: "لقد تجلت مصر الكريمة المضيافة عظيمة بملكها وقادتها وشعبها، عزيزة بنهضتها، قوية بجيشها، وما جيش مصر إلا جيش العرب، وما كنا لننسى مصر الكريمة وصلاتها بشقيقتها العربية السعودية، فكان من حظ البلدين توثيق الروابط بينهما، وتوحيد جهودهما في سياستهما، وإقامة التعاون بينهما على أثبت الدعائم".