خبيرة أممية: اليمن أكبر بؤرة للكوليرا و22 مليون إنسان لا يصلهم غذاء

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وأضافت أن الأطفال انخرطوا في عمليات العنف بشكل كبير ويشكلون خطورة على المجتمع، وأن عمليات تأهيل الأطفال تسير على أكثر من جانب، خاصة أن السلوكيات تنتقل من جيل إلى جيل، وهو ما يستوجب العمل على وضع خطط ممنهجة.
وأكدت أن الأمم المتحدة أكدت أن اليمن أكبر بؤرة لانتشار وباء الكوليرا في القرن الواحد والعشرين، وأنه لابد من معالجة الأمر من خلال العمل الجماعي التعاوني بين المنظمات المعنية.
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