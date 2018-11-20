انت الان تتابع تفاصيل خبر أستراليا.. إحباط عملية إرهابية واعتقال 3 أشخاص في ملبورن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:52 مساءً - أحبطت الشرطة الأسترالية، يوم الثلاثاء، هجوماً إرهابياً كان على وشك الوقوع في ملبورن، وألقت القبض على 3 أشخاص يُشتبه في إعدادهم لهذا الهجوم.

وذكر الموقع الرسمي لشرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية أنه "من المفترض أن المعتقلين الثلاثة شاركوا في الإعداد والتخطيط للعمل الإرهابي الذي أُحبط في ملبورن".

وأضافت الشرطة في بيان: إن "عملية الملاحقة مستمرة، وستُنشر معلومات إضافية في وقت لاحق. وتودّ شرطة فيكتوريا طمأنة الجمهور بأن الخطر قد زال، ولا شيء يهدّد حياة الناس".

وبحسب ما ورد في البيان، ألقت الشرطة القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عاماً، من دالاس، وعلى شخص آخر يبلغ من العمر 26 عاماً، من كامبلفيلد، وشخص ثالث يبلغ من العمر 21 عاماً، من غرينفالي.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن رجلاً مسلّحاً بسكين هاجم ضباط الشرطة في ملبورن، يوم 9 نوفمبر الجاري، وحصل الهجوم بعد أن اشتعلت النيران في واحدة من السيارات في شارع (Swanston).

وأظهرت تسجيلات من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة كيف هاجم رجل يلوّح بذراعيه ضابط الشرطة، واندفع نحوه شاهراً سكينه. وقد أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين. وقامت الشرطة بقتل المهاجم بطلقة نارية في الصدر.

وذكرت الشرطة الأسترالية أنها تعتبر هذا الحادث عملاً إرهابياً. وفيما بعد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الحادث.