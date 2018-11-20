انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول بالخارجية الأمريكية: بن سلمان أمر بقتل خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:52 مساءً - وجه مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أصابع الاتهام في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وبعد اطلاعه على تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، بشأن مقتل خاشقجي، قال المسؤول لـ"ABC News" الأمريكية: إنه "من الواضح تماماً أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي".

وبيّن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه وجود إجماع أمريكي كبير على أن القيادة السعودية متورّطة في عملية القتل.

وقال: "لا يوجد أي شكوك في تقرير CIA، وفي نفس الوقت يتم استخدام كلمات (من قبل المسؤولين الأمريكيين) مثل ربما ومحتمل، عند نَسْب الاتهام إلى ولي العهد".

وفي وقت سابق أعلنت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، أن وكالة "سي آي إيه" استنتجت أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت 17 نوفمبر، تقييم المخابرات المركزية الأمريكية بأنه "سابق لأوانه جداً"، وقال إنه سيتلقّى تقريراً كاملاً بشأن هذه القضية.

وتدحرجت أحداث قضية خاشقجي وكثرت معها التسريبات والضغط على السعودية بشكل كبير، خاصةً من حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أقرّت بمقتله داخل القنصلية، مع محاولات لتشكيل رواية أرادت منها إبعاد أي علاقة لولي العهد بجريمة القتل؛ من خلال تقديمها عدة أشخاص أكباش فداء ليتحمّلوا المسؤولية بالكامل.