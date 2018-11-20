نجاة رئيس جامعة تعز من محاولة اغتيال ومقتل أحد مرافقيه

نجا رئيس جامعة تعز من محاولة اغتيال اليوم الثلاثاء، 20 تشرين الثاني، 2018. وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا النار على الدكتور محمد الشعيبي رئيس الجامعة في منطقة وادي القاضي. وأضافت المصادر أن الشعيبي أصيب فيما قتل أحد مرافقيه. ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات عن دوافع الجريمة والجهات التي تقف خلفها.

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