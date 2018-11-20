في إيطاليا.. طلاب يوافقون على التطعيم لحماية زميلتهم من الأمراض

في لفتة إنسانية، قرر طلاب أحد الفصول الدراسية الابتدائية في مدينة بادوفا الإيطالية، بموافقة أولياء أمورهم، التطعيم ضد مرض الأنفلونزا، من أجل حماية زميلتهم المريضة.

لا تستطيع الطفلة المريضة حماية نفسها وأخذ اللقاح، بسبب جهازها المناعي الضعيف والفيروس الموسمي الذي قد يسبب لها خطرا جسيما، مما قد يعرض سلامتها للخطر، لذلك قرر زملاؤها الحصول على التطعيم بدلا منها، خوفا عليها وحماية صحتها، بحسب موقع "إل ميساتجيرو" الإيطالي.

وتضامنا مع زميلتهم المريضة بضعف الجهاز المناعي، ورغبته منهم في حمايتها، قرر 20 طالبا، يبلغ عمرهم 8 سنوات، ومجموعة من أولياء أمورهم، و3 معلمين، التطعيم في مجموعات لإقامة "جدار عازل" بينها وبين الأنفلونزا، ومنع تداول الفيروسات والبكتيريا، من خلال أخذ اللقاح ضد فيروس الأنفلونزا.

وقام موظفو الصحة التابعون لخدمة التلقيح UVS 6 Euganea الإيطالية بتطعيم الـ20 طالبا وطالبة، والـ 3 معلمين والآباء.

وقال المدير العام لخدمة التلقيح UVS 6 Euganeaدومينيكو شيبتا: "في عالم غالبا ما يتم التركيز فيه على الاهتمامات الشخصية فقط، فإن هؤلاء الأطفال بعائلاتهم ومعلميهم يعلموننا الكثير".

مضيفا: "مواقف إنسانية مثل هذه، لها قيمتها الكبيرة، بل وتجعلنا نأمل في المستقبل، الذي يوجد به رجال ونساء على دراية بجمال وفائدة التضامن والمواطنة النشطة".

وشكر جميع من ساهموا في هذه اللفتة الإنسانية قائلا: "أشكركم جزيل الشكر من كل قلبي على هذا العمل التضامني، فهو أداة للوقاية والإنصاف".