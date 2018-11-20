بالصور.. إعلامية مصرية تعترف بحقيقة ترشحها وزير الدفاع العراقية

تعرضت الإعلامية و رئيسة كرنفال دى لامود للموضة، ” حنان حسين ” ، لموقف غريب كاد أن يتسبب لها في كارثة مع السلطات العراقية بدون ذنب بعد أن تعرض حسابها الشخصي للسرقة وتم وضعها على صفحة أخرى بإسم مشابه يفيد ترشحها لوزارة الدفاع لعراقية .

وتفصيلاً أكدت ” حسين ” أن أحد معجبيها سألها إن كان اسمها ريم أم حنان، معتقدة أنه يمازحها ليرسل إليها صفحة باسم الدكتورة ” ريم القيسي ” مرشحة لوزيرة الدفاع العراقية، متضمنة صورتها الشخصية، لتكتشف أن الأمر ليس مجرد مزاح وأن الصفحة بالفعل جمعت أكثر من ألف شخص خلال ساعات فقط من إنشاءها ، وأن وسائل الإعلام أكدت على حقيقة الموضوع بالرغم من كونه مزيف .

وقالت أنها لم تخطر السفارة العراقية والمسؤولين بالعراق حتى الآن منتظرة عودتها إلى القاهرة حيث كانت في إحدى لجان التحكيم بالمغرب.