دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

وفقاً لتقرير جديد يبدو ان سلسلة U للهواتف الرائدة من شركة إتش تي سي قد أنتهت، فإذا كنت من محبين هواتف الشركة التايوانية فيجب عليك إنتظار الهاتف الرائد القادم بإسم مختلف كما يشير التقرير.

يضيف التقرير ان الظروف المالية للشركة ربما تكون احد الأسباب ولكن بالتأكيد محبين الشركة عليهم إنتظار منتج آخر مختلف سيتم تسويقه بطريقه مختلفه وبإسم جديد ايضاً حيث من المتوقع ان تبدأ الشركة عام 2019 بالاعلان عن هاتف متوسط يتم تسويقه على أنه هاتف رئيسي.

الشركة كانت قد غيرت إسم الهاتف الرائد من One إلى U قبل عامين وفي حال تم تغيير الاسم في 2019 سيكون هذا ثالث إسم للهاتف الرائد خلال الاربع سنوات الاخيرة.

من جهة اخرى يتوقع محللون ان الشركة تجهّز لإطلاق هاتف رائد حقيقي بشاشة على كامل الواجهة بالاضافة إلى بصمة داخل الشاشة وجميع المزايا الدارجة حالياً لذلك تخطط الشركة لإطلاق ضخم ومختلف للدخول بقوة في المنافسة مجدداً.

المصدر

التدوينة إتش تي سي تلغي هاتف HTC U13 وتستعد لإطلاق شيء آخر مختلف ظهرت أولاً على عالم التقنية.