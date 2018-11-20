شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: إسرائيل اعتقلت 908 أطفال منذ بداية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى الأسير الفلسطينى اليوم الثلاثاء إن إسرائيل اعتقلت 908 من الأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما منذ بداية العام الجارى حتى نهاية أكتوبر.

وأضاف النادى فى بيان بمناسبة يوم الطفل العالمى الذى يصادف مثل هذا اليوم من كل عام إن "قرابة 270 طفلا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم فى معتقلى مجدو وعوفر إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم فى مراكز خاصة".

وأوضح النادى فى بيانه "أنه منذ العام 2015 شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، التى تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت فى بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد".

وطالب نادى الأسير "المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)". ولم يصدر رد من السلطات الإسرائيلية على بيان نادى الأسير الذى يتهمها أيضا بمارسة مجموعة من الانتهاكات ضد الأطفال "تبدأ منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم".

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من 6000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وخمسة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.