شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الجزائرية": التعرف على هوية إرهابى خطير قتل فى ولاية ميلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية التعرف على هوية إرهابى قتل أمس بولاية ميلة (شمال شرق).
وذكرت الوزارة- فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة، أمس من طرف مفرزة (دورية) للجيش بولاية ميلة والتى أفضت إلى القضاء على إرهابى وضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية الإرهابى القتيل وتبين أنه الإرهابى الخطير شروانة عبد الحميد، وكنيته "يوسف"، الذى كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 1996.
وأوضح البيان أنه فى نفس العملية تم تدمير مخبأ للإرهابيين وإتلاف كمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة.. لافتا إلى أنه تم توقيف تاجر أسلحة وضبط بندقيتين آليتين بولايتى تيزى وزو (شمال) وعين قزام (جنوب).
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش بمنطقة عين قزام أوقفت 17 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة.
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