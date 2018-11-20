مسؤول أمريكي: محمد بن سلمان متورط بشكل واضح في قتل جمال خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت شبكة “أن بي سي نيوز” عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اطلع على تقييم وكالة المخابرات المركزية “CIA” قوله إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “متورط بشكل واضح في إصدار الأمر بقتل جمال خاشقجي”.

وأوضح المسؤول الذي طلب من الشبكة عدم ذكر اسمه في تقرير للشبكة ترجمته “عربي21” أن “فكرة أن الأمر بالقتل صدر من القمة واضحة تماما”.

وأضاف: “هناك إجماع كبير على أن القيادة السعودية متورطة ولا أحد يناقشها داخل الحكومة”.

ولفت مسؤول الخارجية الأمريكية إلى أن “بعض الكلمات الواردة في التقرير بشأن ربما ومحتمل كان تتعلق بنسب الوفاة إلى ولي العهد” مشيرا إلى أن “تقارير التحليل الخاصة بالاستخبارات نادرا ما تتضمن استنتاجات صريحة”.

وبشأن ما اعتمدته المخابرات الأمريكية للوصول إلى هذه النتيجة قال المسؤول: “من بين الأدلة المذكورة العلاقة بين أعضاء القتل وولي العهد وتسلسل النظام السعودي فضلا عن اعتراض اتصالات بما فيها مكالمات هاتفية سابقة بين فريق القتل ومساعدي ابن سلمان وتقارير أخرى وتحليلات على الأرض”.

وأضاف: “تقارير الحكومة يتم تحديثها بشكل يومي”.

يشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب قال خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز قبل أيام إن الحكومة الأمريكية ستستكمل تقريرا حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي الثلاثاء في أعقاب نشر صحف أمريكية ما توصلت إليه تقارير المخابرات من أن ابن سلمان متورط بقتل خاشقجي.

وقال ترامب: “لم يصلوا إلى أي شيء بعد والأمر سابق لأوانه.. كان ذلك تقريرًا سابقا لأوانه جدًا لكن هذا ممكن وسنرى”.

وقالت هيذر ناويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية السبت إن “التقارير التي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية توصلت إلى نتيجة نهائية غير دقيقة ولا تزال هناك العديد من الأسئلة غير المجابة في ما يتعلق بقتل السيد خاشقجي”.

وأضافت أننا سنواصل التحقيق في جريمة القتل بينما “نحافظ على العلاقة الاستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.