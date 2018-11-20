نواب: المالية لاتعترف بفشل موازنة العام 2018

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب برلمانيون وزارة المالية بالإعتراف أن موازنة العام 2018م كارثية، وقالوا إن إثبات ذلك لا يحتاج إلى جهد، لأنها أدت إلى زيادة الأسعار وتسببت في صفوف السيارات أمام محطات الوقود، ومع ذلك تتمسك الوزارة بها.

وقال البرلماني حسن رزق أثناء مداولات النواب حول تقرير أداء الموازنة لفترة ابريل إلى سبتمبر 2018 بالبرلمان أمس الاثنين، إن الموازنة منذ الثلاثة أشهر الأولى فشلت، ولكن مازالت المالية تتمسك بها ولا تعترف بفشلها. كما إنتقد رزق المالية في ولايتها على الشركات الحكومية، وتساءل بأن هل تلك الشركات خارج ولاية الوزارة، وقال إن هناك تفاوت في المرتبات في وزارة المالية التي تعطي الموظف حوافز تصل مرتب موظف عادي، لذلك أصبحت المهنية قبلية، وأضاف: (العندو القلم يكتب لي نفسه)، مشيراً إلى تقرير أداء المالية خالي من المخالفات التي ذكرها المراجع العام، ونريد من المالية كشف الحقائق على (بلاطة).

من جهتها قالت البرلمانية كوثر ابراهيم النعيم بحسب صحيفة التيار يوم الثلاثاء إننا كل عام نتحدث عن عدم إنشاء مباني جديدة والدولة توفر تلك الأموال ويستفيد منها المواطن، وأضافت: (كل يوم بنستهلك نفس الكلام والحكومة تأتي بكلام كثير ومافي فعل)، ونبهت إلى أن سعر رطل زيت السمسم أغلى من الدول الأخرى رغم زيادة الإنتاج، وتابعت (نحن بنحس بأنو الكلام البجينا جميل جداً)، وإنتقدت كوثر الحكومة، وقالت إنها تهمل القطاع الخاص لذلك نطالبها بالإهتمام به، لأن الوضع أصبح في كل مرة يتدهور أكثر من الأخرى.