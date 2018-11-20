سوريا تنوي شراء جرافات روسية لإعادة الإعمار

المعدات الروسية الثقيلة سوف تساعد في إعادة إعمار المدن السورية. وقد وصل وفد من دمشق إلى تشيليابينسك لاختبار منتجات مصنع الجرارات. وقال بوريس مياخكوفك، نائب المدير العام لشركة "أورال فافوغون زافود"، وفقا لـ"زفيزدا": "إنهم مهتمون بالمعدات القوية، لأن الدمار يتطلب إجراء أعمال ترميم صعبة. لذلك هم ينظرون في المقام الأول النماذج القوية". وينوي الوفد السوري إبرام عقود البيع بالجملة لتوريد حوالي 500 قطعة من المعدات.

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