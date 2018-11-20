مطار أبوظبي يدشن "غرفة عبادة متعددة الأديان" لأداء الشعائر الدينية

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تقع "الغرفة" بالقرب من بوابات الحافلات في المبنى رقم 3، الذي يستقبل نحو 12 مليون مسافر سنويا.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، برايان تومبسون، "إنه، باعتبارنا مركزا عالميا يستقطب المسافرين من مختلف الأديان والثقافات، فإننا نحرص على تلبية احتياجاتهم مع اختلاف معتقداتهم الدينية؛ ولتحقيق ذلك قمنا بتخصيص غرفة العبادات متعددة الأديان، لنلبي جميع احتياجات المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي".
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