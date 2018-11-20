أنشطة متعددة لحزب "مستقبل وطن" بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

نظم حزب "مستقبل وطن" عدد من الفعاليات في الساعات الأخيرة بمحافظات مصر المختلفة وذلك تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف .

وقام الحزب بتنظيم عدة احتفاليات بمناسبة ذكرى المولد النبوي بمناطق بدري والوايلي والأميرية والسلام بحضور قيادات الحزب فضلا عن تنظيم معرض لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة بمنطقة الساحل بشبرا وكذلك تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لعلاج المواطنين بمركز الأندلس بالمرج .

كما يعقد الحزب اليوم جلسة عرفية للصلح بين عائلتي (بطاح وعبده) بمنطقة الأزبكية بإحدى القاعات المجاورة لسينما ريفولي .

وفي محافظة الجيزة تم تنظيم عدة ندوات دينية بنادي النيل بالبدرشين ومركز شباب الحوامدية ومركز شباب ميت عقبة فضلا عن توزيع حلوى المولد بالمجان وتنظيم قافلة طبية للكشف على المواطنين بقرية ميت شماس بأبو النمرس .

كما ينظم الحفل اليوم احتفالية بمناسبة المولد النبوي بإحدى الفنادق الكبرى بالسادس من أكتوبر بحضور قيادات الحزب .

وفي القليوبية تم توزيع حلوى المولد النبوي بالمجان على بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة شبين القناطر .

وفي الإسكندرية تم توزيع 450 بطانية وبعض المواد التموينية بالمجان على الأسر الفقيرة في منطقتي المعمورة البلد وعزبة محسن بحي المنتزة فضلا عن تنظيم معرض لبيع حلوى المولد النبوي بأسعار مخفضة بسرادق بميدان المنشية .

وفي الشرقية تم إقامة عدة منافذ لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بقريتي دبيج وبرمكيم بمركز ديرب نجم فضلا عن إطلاق حملة للتبرع بالدم بمستشفى هيهيا بلبيس المركزي وكذلك ندوة دينية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي بأبوحماد .