شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 44 بعد خروج قطار عن القضبان في إسبانيا والان مع التفاصيل
لقي شخصٌ مصرعه وأُصيب 44 آخرون نتيجة خروج قطار يقل نحو 150 شخصاً عن القضبان في مدينة برشلونة اليوم.
وأوضحت متحدثة باسم شركة القطارات "رنفه"، أن الحادث وقع بين بلدتَي تاراسا ومانريزا في شمال شرقي البلاد بعد السادسة صباحاً (05:00 بتوقيت جرينتش)؛ مضيفة أنه نتج عن انهيار أرضي.
وذكر التلفزيون الإسباني، أن عمال الإنقاذ يحاولون تحرير الركاب المحاصرين بين الحطام.
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