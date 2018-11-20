شكرا لقرائتكم خبر عن ” العنب ” يساعد في العلاج من مرض خطير والان مع التفاصيل

كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن العنب يساعد في علاج سرطان البنكرياس؛ حيث يعمل مركب طبيعي منه على وقف نمو وانتشار خلايا سرطان البنكرياس؛ لافتةً إلى أن خلايا سرطان البنكرياس تتكاثر بقوة شديدة، حيث تستنزف المغذيات والأكسجين في منطقة الورم.

وأوضحت أن الخلايا السرطانية في البنكرياس تبقى على قيد الحياة من خلال تنشيط مسار إشارات تدعى (Akt / mTOR)، لذلك يبحث العلماء عن مركبات طبيعية ذات خصائص تعطل هذا المسار؛ محددةً بعض المركبات العضوية الطبيعية، التي تمتلك إمكانات مضادة للخلايا السرطانية، والتي تم العثور عليها في العنب الذي تمت زراعته في الغابات المطيرة بالكونغو.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا المركب يمنع هجرة وانتشار الخلايا السرطانية في الاختبارات المعملية، ما يوحي بأن المركب يمكن أن يساعد في منع تشكل ورم خبيث لدى المرضى؛ حيث يعد سرطان البنكرياس من أشد أنواع السرطان فتكًا، فلا يعيش سوى 3.3% فقط من المصابين به بعد 5 سنوات من تشخيص إصابتهم.