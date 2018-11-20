شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يطلق الرصاص في مشاجرة بإحدى مدارس جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

أدت مشاجرة نشبت بين طالبين في إحدى مدارس الدرب بجازان، إلى استخدام أحدهما لسلاح ناري أطلق منه الرصاص، إلا أنه لم يصب أحد بأذى.

من جانبها باشرت الجهات الأمنية والمعنية موقع الحادثة وقامت باستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنه عند نهاية الدوام الرسمي أمس فُوجئ منسوبو متوسطة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بقرية الردحة بإطلاق النار داخل المدرسة من قِبل أحد طلاب الصف الثالث المتوسط، وذلك من سلاح ناري، على خلفية شجار بالأيدي وقع مع أحد زملائه في وقت سابق من اليوم الدراسي.

وأضاف: تدخل المعلمون المكلفون بالإشراف اليومي في حينه وقاموا بالتفريق بين الطالبين وتحييدهما عن بعضهما، إلا أن الطالب مطلق النار، قام بالخروج من المدرسة خلسة، وتوجه لمنزله الملاصق للمدرسة، وأحضر السلاح الناري متوجهاً نحو مكان احتجاز الطالب الآخر، حيث قام المعلمون بإغلاق الباب في وجهه ومنعه من الدخول ليطلق عيارين ناريين ويغادر المدرسة عقب ذلك، قبل أن يعود مرة أخرى إلى المدرسة دون السلاح، حيث تم التحفظ عليه واحتجازه بأحد فصول المدرسة لحين وصول الجهات الأمنية.

وأشار إلى أن المدرسة قامت بتسليم الطالب للجهات الأمنية بعد إبلاغها عن الحادثة وأن الجهات الأمنية باشرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم، مؤكدا عدم وجود إصابات أو أضرار جسيمة، بحسب “اليوم”.

وأضاف أن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في القضية، وملابساتها التي أفضت إلى ما انتهت إليه، مع تفعيل آليات دعم السلوك الإيجابي وتعزيز السلوكيات الداعمة لأبنائنا الطلاب والطالبات، والعمل على رصد المخلفات السلوكية وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة بمدارس التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.