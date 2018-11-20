شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتوعد مَن يرفض التطعيم ضد الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدرت وزارة الصحة تعميماً توعدت فيه بإحالة من يرفض من منسوبيها “العاملين الصحيين” الخضوع للتطعيم ضد الإنفلونزا دون مسوغ طبي للشؤون القانونية، مشددة على أن التطعيم من أجل مصلحتهم ومصلحة مرضاهم.

وبينت الوزارة في تعميمها، أن ذلك يأتي ضمن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا التي أطلقتها منذ أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الممارسين الصحيين المستهدفين بالحملة هم “الأطباء، الممرضين، الفنيين والإداريين، وكل ممن يقدم رعاية أو خدمات للمرضى بشكل مباشر”، وفقاً لـ”عكاظ”.

واستقبل عدد من الممارسين الصحيين تعميم وزارة الصحة ووعيدها باستياء شديد، مبينين أنهم أدرى بصحتهم، وأن الأمر لا يحتاج للتهديد والوعيد، خاصة وأن التطعيم ضد الإنفلونزا ليس بذات الأهمية التي يمثلها التطعيم ضد أمراض أخرى مثل الكبد الوبائي والحمى الشوكية.

من جانبها أوضحت الوزارة، أن تطعيم العاملين الصحيين بروتكول معمول به في عدد من الولايات الأمريكية والدول الأوروبية، نظراً لما يشكله فايروس الإنفلونزا من خطورة على المرضى الذين عادة ما يكونون أقل مناعة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في 14 أكتوبر الماضي حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ودعت أفراد المجتمع كافة للحصول على لقاح الإنفلونزا من مراكز الرعاية الأولية، مبينة أن التطعيم يقلل من احتمال الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 60%، كما يقلل احتمال دخول المستشفى للتنويم بسبب الإنفلونزا بنسبة 80%.